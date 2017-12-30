مونبوليي يريد فرحات ولوهافر يرفض

كشفت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية أن نادي مونبوليي الفرنسي يريد التعاقد مع لاعب لخضر ومتوسط ميدان نادي لوهافر زين الدين فرحات في الميركاتو الشتوي عقب ما أظهره لاعب اتحاد العاصمة السابق في النصف الأول من الليغ 2 الفرنسية وتواجده على رأس قائمة أحسن الممرين بـ11 تمريرة حاسمة وأداء أكثر من مقنع وضعه في التشكيلة المثالية لليغ 2 من قبل كبرى الجرائد، إلا أن رغبة مونبوليي تصطدم بقرار إدارة لوهافر التي ترفض التخلي عن واحد من أحسن لاعبها وهي التي وضعت الصعود إلى الليغ 1هدفا لها.

فرحات لن يحرق المراحل حتى نهاية الموسم

من جانبه ورغم أن العرض غير رسمي لحد الآن إلا أن فرحات سيرفض الانتقال إلى مونبوليي الذي يحتل المركز السابع ويطمح للعب منافسة أوربية الموسم القادم من باب المجازفة بمكانته الأساسية، فالانتقال في الميركاتو الشتوي يبقى صعب جدا على لاعب بمستوى فرحات وسيجد صعوبة كبيرة في فرض نفسه عكس ما هو عليه الحال مع لوهافر الذي يعتبر قطعة ثابتة في حسابات مدربه، بالمقابل فرحات لن يرفض عروضا ستأتيه في الصيف والارتقاء في المستوى.

ب-بكوش

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