1-مولودية شباب العلمة 0 :3 نادي بارادو
2-جمعية عين مليلة 1 : 0 شباب أهلي برج بوعريريج
3-نجم القليعة 1 : 3 مولودية بجاية
4-شباب عين تيموشنت 0 : 0اتحاد البليدة (ضربات ترجيحية 4 : 5)
5-دفاع تاجنانت 3 : 0 شباب العامرية
6-نجم البسباس 1 : 1الإتحاد الرياضي السوفي (ضربات ترجيحية 4 : 3)
7-نادي شباب بوجلبانة 1 : 2 شباب الدار البيضاء
8-وفاق رياضي سطيف 2 : 0 مشعل حاسي مسعود
9-إتحاد بلعباس 0 : 0هلال شلغوم العيد (ضربات ترجيحية 3 : 1)
10-جمعية سطاوالي 0 : 2 أولمبى المدية
11-النادي الرياضي القسنطينى 2 : 1 نصر حسين داي
12-إتحاد الجزائر 1 : 0 أمل الفيرم
نتائج مباريات اليوم لكأس الجزائر الدور 32 :
1-مولودية شباب العلمة 0 :3 نادي بارادو