هل يستطيع رونالدو المشاركة في الكلاسيكو

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريـال مدريد عن تدريبات فريقه في اليومين السابقين، استعدادًا للكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ولكن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت في تقريرها عن التدريبات اليوم، إلى أن رونالدو ظهر في ملعب التدريبات، ولكنه تدرب بشكل منفرد على العشب لأول مرة منذ يومين، وقام بتدريبات بالكرة وبدونها بعيدًا عن باقي المجموعة.

وأضاف التقرير أن رونالدو سيشارك في التدريبات الجماعية مرة واحدة فقط، وستكون غدًا الجمعة مع باقي المجموعة، وسيكون هو التدريب الجماعي الوحيد الذي سيخوضه رونالدو قبل المشاركة في الكلاسيكو يوم السبت.

وتابع التقرير أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريـال مدريد، واثق من إمكانية مشاركة رونالدو بشكل كامل في المباراة، حيث أنه يعتمد على تألق اللاعب في الفترة الأخيرة، وإحرازه لهدف الفوز لفريقه على جريميو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، والتي حصد النادي الملكي لقبها في بداية الأسبوع.

ويعاني كريستيانو رونالدو مع ريـال مدريد في الدوري الإسباني، حيث أنه أحرز أربعة أهداف فقط في 11 مباراة خاضها مع فريقه، ولكنه يطمح لأن يظل العنصر المؤثر في مباريات الكلاسيكو كما هي العادة في السنوات الأخيرة.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، وبفارق ستة نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي ريـال مدريد في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام ليجانيس نتيجة لمشاركته في كأس العالم للأندية.