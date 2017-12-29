والد هازارد: “إيدين رفض تجديد عقده مع تشيلسي انتظارًا لريال مدريد”

ألقى والد الدولي البلجيكي إيدين هازارد حجرا حرك به الجمود المحيط بصفقة منتظرة ينتقل بموجبها نجم تشيلسي إلى ريال مدريد.

قال تيري هازارد: “ريال مدريد هو النادي الذي يرغب ابني في اللعب بقميصه”.

وأضاف: “مع ذلك لا يوجد أي اتصال منهم حتى الآن”.

وأكمل: “ما يمكنني قوله إن إيدين لم يجدد عقده مع تشيلسي بسبب أنه يحب أن يبقى متاحا متى ما تحرك ريال مدريد من أجله”.

من المعروف أن الجناح البلجيكي يعد من أفضل لاعبي العالم في هذا المركز ولا يخفي إعجابه بالمدرب زين الدين زيدان معتبرا أنه المثل الأعلى له.

وتتردد تقارير صحفية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هازارد بينما يتمسك نادي تشيلسي باللاعب الذي يمتد عقده حتى صيف 2020.