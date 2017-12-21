وكيل سانشيز في باريس لبحث انتقاله إلى سان جيرمان

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن النجم التشيلي أليكسيز سانشيز مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت قناة “كانال بلس” الفرنسية في تقرير لها اليوم، إلى أن وكيل سانشيز تواجد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي، وجمعته وجبة عشاء مع مسئولي باريس سان جيرمان، وبحث العقد المقدم من متصدر الدوري الفرنسي إلى سانشيز.

وأضاف التقرير أن سانشيز لا يرغب في الاستمرار بأرسنال حتى نهاية الموسم، ولكنه يريد أن يحسم مستقبله وانتقاله لفريق جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستبدأ في الأول من يناير القادم.

وتابع التقرير أن باريس سان جيرمان سيواجه منافسة شرسة للغاية أمام مانشستر سيتي، وذلك للحصول على خدمات النجم التشيلي خلال الفترة المقبلة.

وكان سيتي قريب من التعاقد مع سانشيز خلال الصيف الماضي، وقدم عرض يصل إلى 60 مليون استرليني، ولكن أرسنال رفض العرض في اللحظات الاخيرة، وذلك لعدم تمكن المدفعجية من التعاقد مع بديل لسانشيز قبل غلق سوق الانتقالات.

وأكد التقرير أن أرسنال يراقب المكسيكي هيرفينج لوزانو جناح نادي إيندهوفين الهولندي صاحب الـ 22 عام، والذي يعد من نجوم الدوري الهولندي في الموسم الحالي، حيث أنه تمكن من إحراز عشرة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 12 مباراة فقط.

يذكر أن عقد أليكسيز سانشيز ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي من الممكن أن يوافق النادي اللندني على العروض المقدمة للاعب في يناير، وذلك لتحقيق أكبر استفادة مادية من عملية رحيل اللاعب.