ياري مينا يبتعد خطوات عن الإنتقال لبرشلونة

عاد المدافع الكولومبي ياري مينا نجم نادي بالميراس البرازيلي والمرشح للإنتقال لنادي برشلونة الإسباني الى تدريبات ناديه عقب نهاية العطلة الشتوية من أجل الإستعداد لمباريات الفريق المقبلة.

وسوف يعود مينا الى البرازيل الجمعة من أجل الإنخراط بتدريبات فريقه إستعداداً للموسم الجديد وعقب إنتهاء المنافسة بالبطولات البرازيلية منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي.

يأتي هذا في ظل الانباء التي تتوارد بإقتراب نادي برشلونة الإسباني من حسم التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لترميم الخط الخلفي بالنادي الكتالوني.

ويبدو أن برشلونة قد قرر صرف النظر عن فكرة ضم اللاعب خلال الشتاء الجاري وذلك بسبب مغالاة ناديه في طلباته المالية على الرغم من الإتفاق الذي جرى بين كلا الإدارتين بإنتقال اللاعب لبرشلونة في الصيف المقبل مقابل 9 مليون يورو.

ولكن مع رغبة برشلونة بإنتداب اللاعب في الشتاء فإن مسؤولي بالميراس قرروا الحصول على قيمة مالية أكبر مما تم الإتفاق عليه نظير إنتقال اللاعب للنادي الكتالوني الصيف المقبل.

هذا وأشارت التقارير الصحفية بأن قدوم مينا في الشتاء لا يخدم خطط برشلونة حيث ألقى جوسيب ماريو بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بالكرة في ملعب ارنستو فالفيردي مدرب الفريق بشأن حاجته للاعب في الشتاء أو تأجيل الفكرة للصيف المقبل.

وأشارت الصحافة أن قدوم مينا جانفي الجاري سيكون مبثابة المسمار الأخير في نعش الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والذي سيكون مجبراً للرحيل وقتها من أجل المشاركة رفقة منتخب بلاده ببطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.