مورينيو يستهدف نجم نابولي كبديل محتمل لكاريك

أفادت تقارير صحفية إنجليزية ان نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع لاعب وسط نابولي الإيطالي جورجينيو ليحل محل مايكل كاريك في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة أكسبريس الإنجليزية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يدرس الحصول على توقيع لاعب وسط نابولي جورجينيو كبديل محتمل لمايكل كاريك.

ولم يلعب كاريك مع اليونايتد منذ سبتمبر بعد خضوعه لعملية في القلب ، ومن المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل.

في حين قضى جورجينيو حياته المهنية باكملها في إيطاليا ، بعد أن انتقل الى أوروبا مع عائلته كطفل ، ولعب 136 مباراة منذ إنضمامه الى نابولي من فيرونا في عام 2014 ، وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم في 18 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولا يعتبر جورجينيو اللاعب الوحيد المستهدف من قبل اليونايتد ، ولكن هناك أيضاً كريستيان بوليسيتش لاعب بوروسيا دورتموند وجوليان فيغل لاعب دورتموند أيضاً.