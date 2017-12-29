رافينيا يكشف طلبه الآخير من برشلونة قبل حسم مستقبله

أفادت تقارير صحفية اسبانية أن النجم البرازيلي رافينيا ألكانتارا متوسط ميدان برشلونة يريد أن يلعب مرة أخرى مع البارسا قبل أن يقرر مستقبله.

وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن رافينيا واحد من اللاعبين الذي يخطط برشلونة لبيعهم في سوق الإنتقالات الشتوية.

ويدرك رافينيا صعوبة اللعب مع الفريق الاول حالياً ، ولكن قبل إتخاذ خطوة مغادرة النادي ، يريد البرازيلي أن يرى كيفية الدخول في خطط المدرب إرنستو فالفيردي.

وقد تعافى رافينيا بالفعل من إصابة في الركبة التي منعته من اللعب خلال الاشهر التسعة الماضية ، وحصل على التصريح الطبي للعودة للملاعب ، لذلك سيكون متاحاً للعب ضد سيلتا فيجو يوم الخميس المقبل في كأس اسبانيا ، ومن ثم سيتم تقييم مستقبله بشكل نهائي.

ويريد رافينيا التحقق مما إذا كان حقاً لديه القدرة على الحصول على بعض الدقائق في تشكيلة البارسا ، إن لم يكن كذلك ، سوف يدرس بعض العروض المقدمة له ، وقد يغادر على سبيل الإعارة حتى جوان 2018.