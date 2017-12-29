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هامسيك:حصلت على هدية من مارادونا لكسر رقمه القياسي

29 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 93 زيارة

أعترف الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك لاعب خط وسط نابولي الإيطالي أنه حصل على هدية من أسطورة الارجنتين دييغو أرماندو مارادونا لكسر رقمه القياسي في نابولي.

وقد أصبح هامسيك الهداف التاريخي لنابولي بعد أن سجل 116 هدفاً متجاوزاً رقم مارادونا الذي سجل 115 هدفاً.

وقال هامسيك في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:أركز على مباراة اليوم ، كما أنها مهمة ونحن نريد إنهاء العام على أعلى مستوى ، نحن نركز فقط على أدائنا.

وأضاف:تجاوز سجل مارادونا كان إنجازاً ، ولكن ما يهمني أكثر هو الفوز في المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

وتابع:لقد حصلت على هدية من مارادونا ، ولكن لا أستطيع أن أقول لكم ما هي.

وأختتم هامسيك حديثه قائلاً:بالتأكيد سيكون من دواعي سرورنا أن نتوج أبطال الشتاء ، ولكن في نهاية المطاف هذا يعني القليل ، هذه مباراة صعبة ، لكننا نريد الفوز.

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