يورغن كلوب يشيد بمحرز ويصفه باللاعب الرائع

في الندوة الصحفية التي سبقت لقاء ليفربول بليستر سيتي والذي سيقام اليوم السبت أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب كثيرا بالفريق الخصم ولاعبيه وعلى رأسهم الدولي الجزائري رياض محرز، يورغن كلوب وصف اللاعب الجزائري باللاعب الرائع وقال: ” لكي أكون صادقا معكم محرز لاعب رائع لا شك في ذلك ” وأضاف:” رغبة الكثير من الأندية في ضمه مبررة أرى أنه لاعب مميز ” ليختم تصريحاته بالقول:” محرز لاعب مهم جدا لناديه ليستر سيتي وهذا شيء أكيد، لقد شاهدت لقاء مانشستر يونايتد وأعجبت كثيرة بالطريقة التي سجل بها الهدف الأول لقد كانت تمريرة محرز مميزة “.

صحافة ليفربول تستبعد ضم محرز في المستقبل

ورغم إشادة كلوب بمحرز وبقدراته الكبيرة إلا أن صحافة ليفربول ممثلة في صحيفة “ليفربول إيكو” قالت أن فكرة ضم محرز في المستقبل مستبعدة جدا، وأن إشادة كلوب به ما هي إلا إشادة عادية للاعب مميز، “ليفربول إيكو” قالت أن الفريق يضم حاليا لاعبين كثر في نفس مركز محرز أبرزهم البرازيلي فيليب كوتينيو وحتى لو غادر هذا الأخير الفريق فالنادي يضم لاعبين بدلاء كثر في صورة لالانا، تشامبرلين، صلاح، ماني وغيرهم من اللاعبين الكبار .

بويال يعول عليه للإطاحة بليفربول

كما سبق وأشرنا في مقدمة الموضوع فإن ليستر سيلتقي سهرة اليوم بنادي ليفربول في لقاء قوي يحمل صداما عربيا بين المصري صلاح والجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني، الأول يتوقع مشاركته أساسيا وهذا نظرا لقيمته في الفريق ومستوياته الراقية التي قدمها أخيرا، حيث يعول عليه المدرب كلود بويال لزعزعة دفاعات الفريق الخصم وقيادة ناديه لتحقيق فوز جديد سواء بالتمرير أو التسجيل أما الثاني إسلام سليماني، فإن مشاركته أساسيا تبقى مستعدة وحتى ظهوره بديلا يبقى أيضا مستبعدا نظرا لوضعه السيئ واقترابه الوشيك من الرحيل عن قلعة الكينغ باور ستاديوم.

بورقعة-ع

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حليش في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي لشهر ديسمبر

كشف موقع “غول بوينت” أمس عن تشكيلته المثالية للدوري البرتغالي عن شهر ديسمبر الذي سينتهي يوم غدا إن شاء الله، التشكيلة عرفت مفاجئة مدوية بتواجد الدولي السابق ولاعب استوريل رفيق حليش، الموقع السابق وصف حليش بالعائد لمستواه و قال أنه قدم مستوى مميزا جعله يحجز لنفسه مكانا، ويبدو الأمر غير منطقي ليس لقدرات حليش، التي لا نشك فيها لكن للمستوى المقدم فعلا، ففي شهر ديسمبر لعب حليش ثلاثة لقاءات انهزم في واحد تعادل في الآخر وفاز في لقاء واحد وحتى اللقاء الذي فاز فيه فريقه دخلت شباكه هدفين، لكن رغم ذلك يبقى اختيار حليش أمرا إيجابيا له وربما للمنتخب فلربما نرى ماجر يعيد قلب الأسد “سابقا” للمنتخب خاصة أن هناك أمرا جوهريا يخدمه وهو أنه محسوب على البطولة الوطنية وليس بلاعب مغترب .

بورقعة-ع

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