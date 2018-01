نجم بايرن ميونخ يعرض خدماته على برشلونة‎

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، يريد العودة إلى نادي برشلونة هذا العام.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن والد تياغو “مازينيو” أبلغ عمالق كتالونيا أن ابنه يريد العودة إلى البلوغرانا أثناء المفاوضات بشأن مستقبل شقيقه رافينيا الذي يقال إنه قريب من الانتقال إلى سيلتا فيغو على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى إدارة البارسا ليست متحمسة لإعادة تياغو مجددًا، بسبب انشغالها في محاولة التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم نادي ليفربول.

وانضم تياغو لبايرن ميونخ في عام 2013، وكان متألقًا تحت قيادة المدرب الأسبق للفريق البافاري بيب غوارديولا، ولكن أوضحت التقارير أنه ليس سعيدًا تحت قيادة المدرب الحالي للبافاري يوب هاينكس الذي حل محل كارلو أنشيلوتي العام الماضي.

ويغيب تياغو حاليا عن الملاعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الفوز على أندرلخت بدوري أبطال أوروبا

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى بطل ألمانيا قادما من برشلونة، وشارك في 23 مباراة دولية مع إسبانيا ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة لاروخا في كأس العالم الصيف المقبل.

