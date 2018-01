مارتينيز يشبه فاغنر بنجم يوفنتوس

أعرب خافي مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بتعاقد النادي البافاري مع ساندرو فاغنر، من صفوف هوفنهايم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وضم حامل لقب البوندسليغا فاغنر من صفوف هوفنهايم مقابل 13 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2020.



وقال مارتينيز، خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية: “لم أصدق أن يوب هاينكس سيعود لتدريب الفريق، وكنت أعتقد أنه مستقر على الاعتزال، هو مدرب ذو قيمة عظيمة ويعرف نقاط قوتي وضعفي جيدًا”.



وأضاف: “في المران الأول له بعد العودة، وضعني في مركز خط الوسط المدافع، وكان واضحًا أنني سألعب في مركزي، وكنت أملك شعورًا رائعًا”.



وعن الوافد الجديد للبافاري، ساندرو فاغنر قال: “هو يُذكرني بماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس الحالي، حيث أدركت ذلك خلال المواجهات ضده فهو أحد اللاعبين الذي لا يحب أي لاعب مواجهته”.



وحول مستقبله في السنوات المقبلة، أجاب: “لا أريد أن أرحل للدوري الأمريكي على سبيل المثال في نهاية مسيرتي”.



وأتم: “أسعى لتقديم كل ما في وسعي من أجل التواجد مع المنتخب الإسباني في مونديال روسيا، ومن المهم أن يقدم بايرن أداء جيدًا في دوري الأبطال وتحقيق آمال الجماهير”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.